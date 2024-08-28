30 Ağustos'ta 24 gemi, 22 limanda vatandaşların ziyaretine açılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, 24 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemisi 22 ayrı limanda vatandaşların ziyaretine açılacak.

DHA

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar tarafından 24 gemi ile 22 limanın ziyaret edileceğini duyurdu.

Gemiler saat 09.00- 17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

ZİYARET EDİLECEK LİMANLAR

Gemiler 30 Ağustos'ta Anamur, Antalya, Bodrum, Çanakkale, Çeşme, Dolmabahçe, Erdek, Foça, Gazimağusa, Gökçeada, Girne, İğneada, İzmir, İzmit, Kaş, Kuşadası, Karadeniz Ereğli, Marmaris, Mersin, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon limanlarında vatandaşların ziyaretine açılacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)