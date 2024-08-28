30 Ağustos'ta 24 gemi, 22 limanda vatandaşların ziyaretine açılacak
DHA

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Günü kapsamında, Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar tarafından 24 ile 22 limanın ziyaret edileceğini duyurdu.

Gemiler saat 09.00- 17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

ZİYARET EDİLECEK LİMANLAR

Gemiler 30 Ağustos'ta Anamur, Antalya, Bodrum, Çanakkale, Çeşme, Dolmabahçe, Erdek, Foça, Gazimağusa, Gökçeada, Girne, İğneada, İzmir, İzmit, Kaş, Kuşadası, Karadeniz Ereğli, Marmaris, Mersin, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon limanlarında vatandaşların ziyaretine açılacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)