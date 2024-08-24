AA
30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul'da da kutlamalar düzenlenecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.
SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.
Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında "İstanbul" başlığıyla yer alan paylaşımda da F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin görüntülerine yer verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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