30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrobüs, metro ve vapurlar bedava mı?

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrobüs, metro ve vapurlar bedava mı?

Milyonlarca vatandaş "30 Ağustos'ta otobüsler ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma bedava mı olacak? İşte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda (bugün) toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu.

30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak.

Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

İETT'den yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, feniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır."