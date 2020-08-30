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    30 Ağustos'un 33 efsane kumandanı

    30 Ağustos'un 33 efsane kumandanı

    Büyük Taarruz'da görev alan 33 kumandan, büyük bir başarıyla imza atmıştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.08.2020 - 08:54
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    30 Ağustos'un 33 efsane kumandanı

    Bugün, Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos.

    Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanarından biri olarak tarihe geçti.

    30 Ağustos'ta zafere giden yolda görev alan kumandanlar ise şöyle sıralanıyor;

    1. Grup Komutanı: Albay İzzettin Çalışlar

    24. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Fuat Bulca

    23. Tümen Komutanı: Yarbay Ömer Halis Bıyıktay

    2. Grup Komutanı: Albay Mehmet Selahattin Adil

    4. Tümen Komutanı: Albay Megmet Sabri Erçetin

    5. Tümen Komutanı: Yarbay Mehmet Kenan Dalbaşar

    9. Tümen Komutanı: Albay Sıtkı Üke

    3. Grup Komutanı: Tümgeneral Yusuf İzzet Met

    7. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Derviş

    8. Tümen Komutanı: Albay Kazım Sevütekin

    15. Tümen Komutanı: Albay Şükrü Naili Gökberk

    4. Grup Komutanı: Albay Kemalettin Sami Gökçen

    5. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Cemil Cahit Toydemir

    61. Tümen Komutanı: Albay Mehmet Rüştü Sakarya

    5. Grup Komutanı: Albay Fahrettin Altay

    14. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Mehmet Süphi Kula

    4. Süvari Tugayı Komutanı: Yarbay Hacı Mehmet Arif Örgüç

    12. Grup Komutanı: Albay Halit Karsıalan

    11. Tümen Komutanı: Albay Abdülrezzak sonra Yarbay Saffet

    Mürettep Kolordu Komutanı: Albay Kazım Fikri Özalp

    Tümen Komutanı: Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman

    17. Tümen Komutanı: Albay Hüseyin Nurettin Özsu

    41. Tümen Komutanı: Yarbay Şerif Yaçağaz

    Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Osman Zati Korol

    Batı Cephesine Doğrudan Bağlı Birlikler

    2. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Ethem Servet Boral

    3. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay İbrahim Çolak

    Mürettep Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Zeki Soydemir

    3. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Halit Akmansü

    6. Tümen Komutanı: Yarbay Hüseyin Nazmi Solok

    57. Tümen Komutanı: Yarbay Hasan Mümtaz Çeçen

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