30 Ağustos'un 33 efsane kumandanı

Büyük Taarruz'da görev alan 33 kumandan, büyük bir başarıyla imza atmıştı.

Bugün, Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos.

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanarından biri olarak tarihe geçti.

30 Ağustos'ta zafere giden yolda görev alan kumandanlar ise şöyle sıralanıyor;

1. Grup Komutanı: Albay İzzettin Çalışlar

24. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Fuat Bulca

23. Tümen Komutanı: Yarbay Ömer Halis Bıyıktay

2. Grup Komutanı: Albay Mehmet Selahattin Adil

4. Tümen Komutanı: Albay Megmet Sabri Erçetin

5. Tümen Komutanı: Yarbay Mehmet Kenan Dalbaşar

9. Tümen Komutanı: Albay Sıtkı Üke

3. Grup Komutanı: Tümgeneral Yusuf İzzet Met

7. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Derviş

8. Tümen Komutanı: Albay Kazım Sevütekin

15. Tümen Komutanı: Albay Şükrü Naili Gökberk

4. Grup Komutanı: Albay Kemalettin Sami Gökçen

5. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Cemil Cahit Toydemir

61. Tümen Komutanı: Albay Mehmet Rüştü Sakarya

5. Grup Komutanı: Albay Fahrettin Altay

14. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Mehmet Süphi Kula

4. Süvari Tugayı Komutanı: Yarbay Hacı Mehmet Arif Örgüç

12. Grup Komutanı: Albay Halit Karsıalan

11. Tümen Komutanı: Albay Abdülrezzak sonra Yarbay Saffet

Mürettep Kolordu Komutanı: Albay Kazım Fikri Özalp

Tümen Komutanı: Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman

17. Tümen Komutanı: Albay Hüseyin Nurettin Özsu

41. Tümen Komutanı: Yarbay Şerif Yaçağaz

Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Osman Zati Korol

Batı Cephesine Doğrudan Bağlı Birlikler

2. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Ethem Servet Boral

3. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay İbrahim Çolak

Mürettep Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Zeki Soydemir

3. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Halit Akmansü

6. Tümen Komutanı: Yarbay Hüseyin Nazmi Solok

57. Tümen Komutanı: Yarbay Hasan Mümtaz Çeçen