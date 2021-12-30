30 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

30 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 30 Aralık Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 12,10 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 12,10 seviyesini gördü.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, dün günü ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

30 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor. Haftaya 10,74 seviyesinde başlayan dolar kuru bugün 13 seviyesini aştı.

Dün güne 11,80’den başladıktan sonra ani bir yükselişle 12,88’i gören dolar kuru şu dakikalarda 13,40 seviyesine kadar yükseldi.

Kur 13 liranın hemen altında hareket ediyor. Euro ise 14,63 seviyesinde yer alıyor.