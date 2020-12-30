30 Aralık Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 254 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ayrıca son 24 saatte 15 bin 692 de yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronaviürs tablosunu paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi.

Hastanelerde tedavi gören 20 bin 192 kişi iyileşirken, 254 kişi daha vefat etti.

"AĞIR VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener." notuyla yaptı.