30 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıkarken, 139 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 39 BİN 681

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıkarken, 139 kişi ise hayatını kaybetti.

"VAKA SAYILARI YAKIN GÜNLERE KIYASLA İKİ KATINA YAKLAŞIYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İKİ FAKTÖRÜ birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor."