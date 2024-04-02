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30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis yer aldı

30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis yer aldı Kesin olmayan sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediye başkanı arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor.