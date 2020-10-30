30 Ekim cuma namazı vakti ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma saati İstanbul ve diğer iller bugün Cuma namazı ibadetini yerine getirecek kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Müslümanlar bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Cuma namazı kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saatini araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yer alan cuma namazı saati 81 ilde birkaç dakika farklılık gösterecek.

30 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA SAATİ 12:53

ANKARA CUMA SAATİ 12:37

İZMİR CUMA SAATİ 13:00

ESKİŞEHİR CUMA SAATİ 12:47

GAZİANTEP CUMA SAATİ 12:19

ADANA CUMA SAATİ 12:27

BURSA CUMA SAATİ 12:52

ANTALYA CUMA SAATİ 12:46

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü çok değerli ve mübarek bir gündür. Cuma namazı ile ilgili Kur'an- Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

"Âdem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar ­kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile­ kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, o vakte denk gelip, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri'nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teala muhakkak ona verir."

Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”



