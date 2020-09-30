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30 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 279 bini geçti. Virüs son 24 saatte 65 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 30.09.2020 - 20:07
- Güncelleme : 30.09.2020 - 20:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini Bilim Kurulu ile yaptığı toplantı sonrası canlı yayında açıkladı.
YENİ VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ
Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1245 yeni vaka tespit edilirken 65 kişi yaşamını yitirdi.
Tedavi altındaki 1391 kişi ise sağlığına kavuştu.
Toplamda koronavirüs salgınına yakalanan hasta sayısı ise 318 bin 663'ü buldu.