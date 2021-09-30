30 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 29 bin 104 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 216 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 104

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 109 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 53 milyon 840 bin 659, 2. doz uygulanan aşı miktarı 44 milyon 498 bin 344, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 495 bin 613 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 109 milyon 495 bin 613.

BAKAN KOCA: AŞILARIMIZI UYUP, TEDBİRLERE UYALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım."