Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Sıcaklıklar mevsim normallerin üzerinde olurken, bazı illerde ise yağış var. Peki 30 Haziran 2021 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı olurken, bazı bölgelerde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 30 Haziran Çarşamba hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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