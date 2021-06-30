30 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 30 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. 1 günde 45 kişi hayatını kaybetti. 5.496 ​yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 496

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 522 semptomlu hasta belirlendi.

45 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 536 kişi sağlığına kavuşurken, 45 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 732 oldu.