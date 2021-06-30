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    30 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    30 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 30 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. 1 günde 45 kişi hayatını kaybetti. 5.496 ​yeni vaka tespit edildi.
    • AA
    • 30.06.2021 - 20:53
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 21:06
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 496

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 522 semptomlu hasta belirlendi.

    45 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 536 kişi sağlığına kavuşurken, 45 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 732 oldu.

    30 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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