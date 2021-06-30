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30 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı 30 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. 1 günde 45 kişi hayatını kaybetti. 5.496 yeni vaka tespit edildi.
- AA
- 30.06.2021 - 20:53
- Güncelleme : 30.06.2021 - 21:06
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 496
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 522 semptomlu hasta belirlendi.
45 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 536 kişi sağlığına kavuşurken, 45 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 732 oldu.