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    30 Haziran'dan itibaren eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek

    Eski kimlik kartına sahip vatandaşların KKTC'ye yolculukları, ay sonundan itibaren yapılamayacak.
    • AA
    • 21.06.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 13:14
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    30 Haziran'dan itibaren eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek

    Eski tip kimlik kartı kullanan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar alındı.

    Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski kimlik kartlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidemeyeceği bildirildi.

    SON TARİH 30 HAZİRAN

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

    Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

    30 Haziran dan itibaren eski kimlik kartıyla KKTC ye gidilemeyecek #1

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