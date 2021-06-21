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- 30 Haziran'dan itibaren eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek
30 Haziran'dan itibaren eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek
Eski kimlik kartına sahip vatandaşların KKTC'ye yolculukları, ay sonundan itibaren yapılamayacak.
- AA
- 21.06.2021 - 13:07
- Güncelleme : 21.06.2021 - 13:14
Eski tip kimlik kartı kullanan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar alındı.
Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski kimlik kartlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidemeyeceği bildirildi.
SON TARİH 30 HAZİRAN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.