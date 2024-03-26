30 ilde DEAŞ operasyonu! Ali Yerlikaya paylaştı: 147 kişi yakalandı Bakan Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonunda 147 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerince kırsal alanlarda yürütülen operasyonların yanı sıra kent merkezlerinde de çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ekipler, Bozdoğan-17 operasyonları kapsamında harekete geçti.

"692’si tutuklandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen son terör operasyonunu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-17” operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı.

1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1.329 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan; 692’si tutuklandı. 531'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor."

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."

Paylaşımın devamında operasyondan şu bilgiler yer aldı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

"DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tepit edildi"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.

"Dijital materyallere el konuldu"

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyallere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."