30 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 91 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 gündür süren FETÖ operasyonlarına ilişkin ayrıntıları, "Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadeleriyle açıkladı.

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ensonhaber.com

Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak hedef, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) oldu.

"91 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"30 ilde 5 gündür FETÖ’ye yönelik devam eden “KISKAÇ-10” operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı!

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz!"

Operasyondaki iller

Paylaşımın devamında şu bilgiler aktarıldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara(2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-10” operasyonlarında şüphelilerin:

"2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri belirlendi"

Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması”, “Emniyet Mahrem Yapılanması” ve “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu"

Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."