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Haber Merkezi

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda PKK terör örgütüne yönelik GÜRZ-27 Operasyonu düzenlendi.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

30 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen “GÜRZ-27” operasyonları düzenlendi.

231 ŞÜPHELİ YAKALANDI

30 ilde düzenlenen operasyonlarda 231 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yakalanan şüphelilerin, ifade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE"

Yerlikaya mesajında "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.