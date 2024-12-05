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Haber Merkezi

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 30 ilde son 10 gündür jandarma tarafından terör örgütlerine yönelik Gürz-28 operasyonları düzenlendi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan şüphelilerin terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.