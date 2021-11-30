30 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

30 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 30 Kasım Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 12,53 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 12,53 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

30 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 12,8910 liradan, euro ise 14,5920 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 12,8890 liradan alınan dolar 12,8910 liradan, 14,59 liradan alınan euro ise 14,5920 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 12,70 liradan, euro ise 14,32 liradan satılmıştı.