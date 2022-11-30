30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yakından takip ediliyor. Peki 30 Kasım Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severler 30 Kasım Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını takip ediyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün beklenmekte. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını buradan sorgulayabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Ayrıca 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. Yine ikinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olarak ifade edilmektedir.