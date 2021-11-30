30 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 25 bin 216 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİN 216

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıkarken, 207 kişi ise hayatını kaybetti.

"3.DOZ DA BEKLENEN SEVİYENİN ÇOK ALTINDAYIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşılama beklenen seviyenin çok altında olduğunu belirterek 'aşı olun' çağrısını yineledi:

"Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 120 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 261 bin 687, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 458 bin 355, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 201 bin 516 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 120 milyon 390 bin 651.