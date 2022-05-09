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    30 maddelik müsilaj teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak

    AK Parti'nin üzerinde çalıştığı müsilajla mücadeleye ilişkin 30 maddelik yasa teklifi, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
    • 09.05.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:50
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    30 maddelik müsilaj teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak

    TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Meclis uzmanlarının katıldığı toplantıda 30 maddelik yasa teklifine son şekli verildi.

    Müsilaj ile mücadele ve çevre kirliliğinden korunmayı amaçlayan düzenlemenin, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

    Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu geliyor

    Düzenlemeyle; Marmara Havzası'ndaki illerde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getirilecek.

    Tesis kurma yetkisi belediyelere verilecek. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek.

    Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak.

    Denizi temizlemeyen belediyelere ceza var

    Denizi temizlemeyen belediyelere, Türk Ceza Kanunu'nun 'görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma' maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek.

    DHA'nın aktardığına göre bunun yanı sıra başka yaptırımlar da gündeme gelebilecek. Sanayi atıklarının denize ulaşmasını önlemek amacıyla altyapılar oluşturulacak.

    Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

    30 maddelik müsilaj teklifi bu hafta Meclis e sunulacak #1


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