30 Mart Türkiye'nin koranavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün, Türkiye'de 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. 155 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 37 BİNİ AŞTI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 1376 semptomlu hasta belirlendi.

155 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 19 bin 925 kişi sağlığına kavuşurken, 155 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçmiş oldu.