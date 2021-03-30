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    30 Mart Türkiye'nin koranavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün, Türkiye'de 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. 155 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.03.2021 - 20:50
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 21:17
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    30 Mart Türkiye'nin koranavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 37 BİNİ AŞTI

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 1376 semptomlu hasta belirlendi.

    155 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 19 bin 925 kişi sağlığına kavuşurken, 155 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçmiş oldu.

    30 Mart Türkiye nin koranavirüs tablosu #1

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