30 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

30 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 30 Mayıs Pazarrtesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 30 Mayıs Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

30 Mayıs dolar ve euro ne kadar?

AA'nın haberine göre; Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,38 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,9 altında 16,2192'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,3770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 yükselişle 17,6150'den, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 20,6860'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yaklaşık iki haftadır içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürdü ve 101,4'ün altına inerek bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 101,5'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,0771 ile 25 Nisan'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesinin dolar endeksindeki aşağı yönlü seyri desteklediğini ifade etti.

Şimdilik geri plana atılsa da enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların tam olarak giderilememesinin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi'nde enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin döviz piyasalarının seyrinde belirleyici olabileceğini söyledi. Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,3'ün destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.