Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayında 30 milyon doz Biontech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda koronavirüs aşılarına değindi.

30 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI HAZİRAN'DA GELİYOR

Biontech ile yapılan görüşmelere değinen Bakan Koca, "Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz." dedi.

30 milyon doz Biontech aşısı Haziran'da geliyor VİDEO

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Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇİN'DEN GELEN AŞI MİKTARI 26 MİLYON DOZ"

"Çin'den gelen aşı miktarı 26 milyon doz. Önümüzdeki haftalarda önemli sayıda Çin aşısının geleceğini tahmin ediyoruz.Sputnik aşısı için ara sonucu olumlu görünüyor. İletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Son bir haftada üç kez Sağlık Bakanıyla görüştüm.

"YERLİ AŞININ FAZ-2 ÇALIŞMASI BİTTİ"

Yerli aşımızın Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir.

"AŞILAMADA DÜNYADA 6.SIRADAYIZ"

Dünyada aşı savaşı yaşanıyor. Aşı üretimimiz olmamasına rağmen dünyada aşılamada 6. sıradayız."