30 Nisan cuma namazı saati: Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı?

Vatandaşlar, 17 günlük tam kapanma sürecinin ilk cuma gününde, camiler açık mı, 30 Nisan cuma namazı kılınacak mı sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanı açıklaması...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma uygulaması dün akşam saat 19.00 itibarıyla başlandı.

Camiye gidecek olan birçok vatandaş, tam kapanma sürecinin ilk cumasında kılınacak cuma namazı için 'Bugün camiler açık mı? 30 Nisan Cuma namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı hakkında açıklama yaptı. İşte 'Tam kapanmada camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı?' sorusunun yanıtı...

TAM KAPANMADA CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Başkan Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

29 Nisan Perşembe 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kalan cuma günlerinde vatandaşlar, cuma namazı için araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidebilecek.

30 NİSAN CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:06

ANKARA CUMA SAATİ: 12.51

İZMİR CUMA SAATİ: 13:14

BURSA CUMA SAATİ: 13:06

ESKİŞEHİR CUMA SAATİ 13:00

GAZİANTEP CUMA SAATİ 12:33

ADANA CUMA SAATİ 12:41

ANTALYA CUMA SAATİ 13:00

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CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Müslümanlar için cuma günü çok değerli ve mübarek bir gündür. Cuma namazı ile ilgili Kur'an- Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

"Adem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar ­kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile­ kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, o vakte denk gelip, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri'nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teala muhakkak ona verir."

Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir:

''Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.''

