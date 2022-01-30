30 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 88 BİN 145

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıkarken, 189 kişi ise hayatını kaybetti.

"TOPLUM ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AŞILI, HASTALIK HAFİF SEYREDİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı."