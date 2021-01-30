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    30 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    30 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün yapılan testler sonucu 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. 129 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 30.01.2021 - 20:00
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 20:20
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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerinin açıklandığı tabloyu güncelledi.

    Güncel tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı.

    Bunun yanında 658 hasta tespit edildi.

    7 BİN 100 KİŞİ İYİLEŞTİ

    Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

    129 CAN KAYBI DAHA

    Hastanede tedavi gören 129 kişi ise ölümcül virüse yenilerek hayatını kaybetti.

    Toplam can kaybı 25 bin 865 oldu.

    30 Ocak Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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