30 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün yapılan testler sonucu 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. 129 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerinin açıklandığı tabloyu güncelledi.

Güncel tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı.

Bunun yanında 658 hasta tespit edildi.

7 BİN 100 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

129 CAN KAYBI DAHA

Hastanede tedavi gören 129 kişi ise ölümcül virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 25 bin 865 oldu.