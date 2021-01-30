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- 30 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu
30 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün yapılan testler sonucu 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. 129 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 30.01.2021 - 20:00
- Güncelleme : 30.01.2021 - 20:20
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs verilerinin açıklandığı tabloyu güncelledi.
Güncel tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı.
Bunun yanında 658 hasta tespit edildi.
7 BİN 100 KİŞİ İYİLEŞTİ
Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.
129 CAN KAYBI DAHA
Hastanede tedavi gören 129 kişi ise ölümcül virüse yenilerek hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 25 bin 865 oldu.