Aşılamada önemli ilerleme kaydeden Türkiye, bu süreçte yeni bir aşamaya geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

AŞILAMA, 30 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN BAŞLATILDI

Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugünden itibaren randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Bu kapsamda, İstanbul'daki 30 yaş ve üzeri bireyler de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını olmaya başladı.

30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı ViDEO

UYGULANAN DOZ SAYISI

Aşılamaya ilişkin süreç, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden takip edilebiliyor.

Saat 12.39 itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 41 milyon 176 bin 502'ye yükseldi.

Birinci ve ikinci doz uygulanan kişi sayısı sırasıyla 26 milyon 808 bin 114 ve 14 milyon 368 bin 388 olarak kaydedildi.