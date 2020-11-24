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    300 bin Euro'yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın

    İstanbul Havalimanı'nda taksisinde unutulan 300 bin Euro parayı sahibine teslim eden taksi şoförü Engin Olgaç'a İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından çeyrek altın verildi.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 19:05
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    300 bin Euro'yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın

    İstanbul Havalimanı'nda dün, taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç, arabasında unutulan ve içinde 300 bin Euro döviz olan çantayı sahibine teslim etti.

    ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

    Olgaç, bu örnek davranışıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Engin Olgaç'a örnek davranışı nedeniyle bugün İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) tarafından çeyrek altın verildi.

    İTEO Başkanı Eyüp Aksu, “Şoför ahlakına uygun olarak hareket eden Engin kardeşimiz, parasını unutan yabancı uyruklu misafirini bulup parasını teslim etti. Son zamanlarda örnek bir davranış sergiledi. Kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.

    İstanbul'da taksici 300 bin euroyu sahibine teslim etti VİDEO

     

    300 bin Euro yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın #1

    300 bin Euro yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın #2

    300 bin Euro yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın #3

    300 bin Euro yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın #4

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