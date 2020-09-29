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    300 PKK'lı Ermenistan'a gitti

    300 PKK'lı Ermenistan'a gitti

    İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; PKK'lı teröristler toplu halde öldürülmemek için 25'erli gruplar halinde Azerbaycan'a karşı savaşmak için Ermenistan'a desteğe gitti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 09:18
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    Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. Bölgede gerilim oldukça yüksek.

    Türkiye'den destek gören Azerbaycan, Ermeni güçlerini tek tek etkisiz hale getirmeye başladı.

    Zor durumda kalan Ermeniler, terör örgütü PKK'dan destek istedi.

    300 PKK'LI ERMENİSTAN'DA

    PKK elebaşları, bölgeye 300 terörist gönderdi.

    İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; Ermenistan'a desteğe giden PKK'lı teröristlerin 25'erli gruplar halinde ilerledi.

    HDP BU YÜZDEN TÜRKİYE KARIŞMASIN DİYOR

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara müdahil olmamasını istemişti.

    PKK'lı teröristlerin Ermenistan'a desteğe gitmesi, HDP'nin bu konudaki rahatsızlığının nedenini de ortaya çıkardı.

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