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300 PKK'lı Ermenistan'a gitti

300 PKK'lı Ermenistan'a gitti

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; PKK'lı teröristler toplu halde öldürülmemek için 25'erli gruplar halinde Azerbaycan'a karşı savaşmak için Ermenistan'a desteğe gitti.