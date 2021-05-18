3000 TL hibe desteği kimlere verilecek? 3 bin TL hibe desteği başvuru ekranı 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği verileceğini duyurdu. Peki, 3000 TL hibe desteği kimlere verilecek? İşte 3 bin TL hibe desteği başvuru ekranı..

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflara hibe desteği müjdesini verdi.

Esnafa iki grup halinde destek olunacağını bildiren Erdoğan, uzun süredir kapalı olan ve gelir akışı bozulan işletmeler için bir defaya mahsus olmak üzere esnafa 3000 bin ve 5000 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Bu açıklamaların ardından 'Esnafa 3000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?' gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

Peki, 3000 TL hibe desteği kimlere verilecek? 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? 3 bin TL hibe desteği başvuru ekranı 2021...

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 3 bin TL hibe desteğinden yararlanabilecek esnafları şu şekilde sıraladı:

''2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.''





BAKAN MUŞ DETAYLARI AÇIKLADI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Her daim esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları kaydetti:

"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.





ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

