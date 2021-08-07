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İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'de orman yangını çıktı

Tire ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.