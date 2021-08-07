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    İzmir'de orman yangını çıktı

    Tire ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 13:05
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    İzmir'de orman yangını çıktı

    Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

    Bazı illerdeki yangınlar söndürülürken, bazı illerde yeniden yangın çıkıyor.

    İzmir'in Tire ilçesinde de bugün saat 11.30 sularında, kırsal Osmancık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    BÖLGEYE EKİPLER EVK EDİLDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye,  İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

    Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    İzmir de orman yangını çıktı #1

    İzmir de orman yangını çıktı #2

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