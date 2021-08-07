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İzmir'de orman yangını çıktı
Tire ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
- DHA
- 07.08.2021 - 13:05
Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.
Bazı illerdeki yangınlar söndürülürken, bazı illerde yeniden yangın çıkıyor.
İzmir'in Tire ilçesinde de bugün saat 11.30 sularında, kırsal Osmancık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER EVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.