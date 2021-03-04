Türkiye şehitlerine ağlıyor

Tatvan kırsalında yaşanılan kaza sonrası 9 şehidimiz için başsağlığı mesajları geliyor.

Bitlis - Tatvan kırsalında kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 9 personel şehit olurken, 4 personel ise yaralandı.

TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kazanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener gibi bir çok isim, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İŞTE O MESAJLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bitlis’ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

"Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:

"Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu Şehid olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

İyi Parti Lideri Meral Akşener:

"Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun..."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu:

"Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Yüreğimiz Bitlis’ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Bingöl’den Tatvan’a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük. Bitlis’te helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."



