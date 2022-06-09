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    Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmalar sürüyor

    Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları yükselmeye başladı.
    • 09.06.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:41
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    Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmalar sürüyor

    İstanbul için çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere’den geçiş sağlayacak ilk köprünün çalışmaları devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen köprünün ayakları ortaya çıkmaya başladı.

    Çalışmalar hız kesmeden sürüyor

    Havadan çekilen görüntülerde inşaat alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve köprünün güzergahının ortaya çıktığı görüldü.

    İnşaat alanında ise köprünün yaklaşım viyadüklerinin ayaklarını tamamlaması için vinçler kuruldu.

    Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmalar sürüyor VİDEO

    Uzunluğu 860 metreye ulaşıyor

    Köprünün ana açıklığı 440 metre uzunluğunda, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşıyor.

    Köprü yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2 yönde 4 şeritli hizmet edecek.

    Kanal İstanbul Projesi nde çalışmalar sürüyor #1

    Kuleler tasarımıyla dikkat çekiyor

    İHA'nın aktardığına göre köprünün platform genişliği ise 46 metre, "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe ulaşacak.

    Köprünün en yüksek kuleleri tasarımıyla da dikkat çekiyor. Şantiye alanları ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

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