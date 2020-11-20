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- Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- DHA
- 20.11.2020 - 10:15
Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiği bildirdi.