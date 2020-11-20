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    Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 10:15
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    Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    OPERASYONLAR SÜRÜYOR

    İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiği bildirdi.

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