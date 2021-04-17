Sultanahmet'te turist yoğunluğu

Öğleden sonra etkisini gösteren güneşli hava ile birlikte Sultanahmet Meydanı turist ile doldu.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini güneşe bıraktı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler ise güneşi fırsat bilerek meydanlara akın etti.

SULTANAHMET TURİST DOLDU

İstanbul’un gözde meydanlarından olan Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'na gelen turistler güzel havanın tadını çıkardı. Meydandaki çeşme önünde fotoğraf çekilmek için adeta sıra oluşturan turistlerin Sultanahmet ve Ayasofya’ya ilgisi yoğun oldu.

Kimi turistlerinise maske takmadığı görüldü.

Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu