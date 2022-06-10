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    30'a ramak kala! Bu gece akaryakıta zam: İşte yeni benzin ve LPG fiyatı...

    Akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sürücüleri, bu gece zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki 10 Haziran 2022 Cuma gecesi akaryakıta zam gelecek mi, kaç lira? İşte yeni litre fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 18:11
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    30'a ramak kala! Bu gece akaryakıta zam: İşte yeni benzin ve LPG fiyatı...

    Enerji fiyatlarında ibre,yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor.

    Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma global anlamda devam ederken, brent petroldeki artış pompaya yansımakta gecikmiyor.

    Brent petroldeki her bir artış, benzin ve motorine zam olarak dönüyor.

    Araç sahipleri ve sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki artışın daha ne kadar devam edeceğini sıklıkla sorguluyor.

    Öte yandan; 8 Haziran günü de motorin grubunda 1 lira 93 lira fiyat artışı gerçekleşmişti. Bu gece ise benizn ve LGP için zam yolda...

    Pkei bu gece benzine zam gelecek mi, kaç tl? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

    30 liraya dayanıyor

    11 Haziran itibarıyla geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 2 lira 18 kuruş; LPG'nin litre fiyatında ise 54 kuruş artış olacak.

    Bu geceki zam sonrası; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 28,41 TL, Ankara'da 28,55 TL, İzmir’de de 28,54 TL olacak.

    LPG'nin güncel fiyatı da İstanbul’da ortalama 12,36 TL, Ankara'da 12,39 TL, İzmir'de 12,09 TL'ye çıkacak.

    30 a ramak kala! Bu gece akaryakıta zam: İşte yeni benzin ve LPG fiyatı... #1


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