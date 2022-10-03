30'lu yumurta kolisinin fiyatı 80 lira oldu

30'lu yumurta kolisinin fiyatı 80 lira oldu

Son olarak yüzde 30 zamlanan yumurtanın 30'lu kolisi 80 liraya çıkarken tane yumurtanın fiyatı ise bir yılda 60 kuruştan 2,53 TL'ye ulaştı.

Son dönemde artış gösteren hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü zorluyor.

Özellikle bazı temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Yumurtada dikkat çeken fiyat artışı

En dikkat çekici fiyat artışlarından biri ise yumurtada yaşanıyor.

Kahvaltıların vazgeçilmezi, çocukların gelişimindeki en önemli gıda ürünlerinden biri olan yumurta yine zamlandı.

30'lu koli 80 lira oldu

İki ayda yüzde 30 zamlanan yumurtanın 30'lu kolisi 80 liraya ulaştı.

Art arda gelen zamlardan önce 30'lu yumurta, ağustos ayında 58 liradan satılıyordu.

Aynı ürün, bir yıl önce ise Temmuz 2021'de 18 lira ile tezgahlarda yer alıyordu.

Tane yumurta 1 yılda 60 kuruştan 2,53'e çıktı

Fiyat artışı tane hesabında da kendini belirgin bir şekilde gösteriyor.

Geçen yıl temmuz ayında tanesi 0,60 kuruşa satılan yumurtanın fiyatı, 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 liraya çıkarken son zamla birlikte ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.