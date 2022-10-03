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- 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 80 lira oldu
30'lu yumurta kolisinin fiyatı 80 lira oldu
- Haber Merkezi
- 03.10.2022 - 12:22
- Güncelleme : 03.10.2022 - 12:37
Son dönemde artış gösteren hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü zorluyor.
Özellikle bazı temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları ortalamanın üzerinde seyrediyor.
Yumurtada dikkat çeken fiyat artışı
En dikkat çekici fiyat artışlarından biri ise yumurtada yaşanıyor.
Kahvaltıların vazgeçilmezi, çocukların gelişimindeki en önemli gıda ürünlerinden biri olan yumurta yine zamlandı.
30'lu koli 80 lira oldu
İki ayda yüzde 30 zamlanan yumurtanın 30'lu kolisi 80 liraya ulaştı.
Art arda gelen zamlardan önce 30'lu yumurta, ağustos ayında 58 liradan satılıyordu.
Aynı ürün, bir yıl önce ise Temmuz 2021'de 18 lira ile tezgahlarda yer alıyordu.
Tane yumurta 1 yılda 60 kuruştan 2,53'e çıktı
Fiyat artışı tane hesabında da kendini belirgin bir şekilde gösteriyor.
Geçen yıl temmuz ayında tanesi 0,60 kuruşa satılan yumurtanın fiyatı, 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 liraya çıkarken son zamla birlikte ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.