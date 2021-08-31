31 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 21 bin 893 yeni vaka tespit edilirken, 252 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 21 BİN 893

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 94 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 48 milyon 271 bin 65, 2. doz uygulanan aşı miktarı 37 milyon 89 bin 601, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 549 bin 712oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 94 milyon 167 bin 554.

BAKAN KOCA: YARIN SAĞDUYULU BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"FARZ EDİN Kİ bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım."

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