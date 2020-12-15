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31 Aralık Perşembe tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2020?

31 Aralık Perşembe tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2020?

Vatandaşlar her sene olduğu gibi bu yıl da yılbaşının hangi güne denk geldiğini, yarım gün mü tatil mi sorularını araştırıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil olarak mı geçiyor?