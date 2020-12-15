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- 31 Aralık Perşembe tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2020?
31 Aralık Perşembe tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2020?
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 12:23
- Güncelleme : 15.12.2020 - 12:51
2020 yılının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.
Koronavirüs salgınıyla geçen bir yılın ardından yeni yıl heyecanı artmaya devam ediyor. Çalışan vatandaşlar yılbaşı tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü gibi soruları merak ediyor. İşte detaylar..
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla alışılmış manzaraların dışında gerçekleşecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
YILBAŞINDA YASAK VAR MI, KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, toplam dört gün sürecek sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde geçerli olacak.
YILBAŞI KUTLAMALARI YASAKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir."