31 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronaviürs tablosunu paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi.

Hastanelerde tedavi gören 22 bin 21 kişi iyileşirken, 239 kişi daha vefat etti.

"KAYIPLARIMIZIN SAYISINDAKİ DÜŞÜŞÜN KALICI VE SÜREKLİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." notuyla yaptı.