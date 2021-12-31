31 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıkarken, 163 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 40 BİN 786

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıkarken, 163 kişi ise hayatını kaybetti.

"RİSKİN ARTTIĞI BİR DÖNEMDEYİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!"