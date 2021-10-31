31 Ekim Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 23 bin 948 kişinin daha korona testi pozitif çıktı. 201 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin korona mücadelesine ilişkin verilerini güncelledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri Twitter hesabından paylaştı.

201 CAN KAYBI

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre Türkiye'de bugün 23 bin 948 kişinin daha korona testi pozitif çıktı. 201 kişi hayatını kaybetti.

"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞINIZI YAPTIRIN"

Bakan Koca paylaşımını, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz. https://enabiz.gov.tr " ifadeleriyle yaptı.