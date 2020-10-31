31 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen koronavirüs tablosu bugün de kamuoyu ile paylaşıldı.

Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 2 bin 213 kişi daha koronaya yakalandı. Tedavi altındaki 1506 kişi sağlığına kavuşurken 75 kişi yaşamını yitirdi.

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tabloyu Twitter hesabından paylaşarak, "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.