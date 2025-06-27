31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan ve tamamı deşifre edilemeyen Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 95 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

65 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlanan şüpheliler sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden Albay K.K.'nin de aralarında bulunduğu 65'inin tutuklanmasına hükmetti.

Sulh ceza hakimliği, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 28 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

13 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, farklı kuvvet komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yapan 10 albay, 15 yarbay, 43 binbaşı, 27 yüzbaşı ve 5 teğmen ile farklı sebeplerle (müstafi, ihraç, emekli vb.) TSK'dan ilişiği kesilen 8 şüpheli olmak üzere toplam 108 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalanmıştı.

Diğer 13 şüpheliyi yakalama çalışmalarının Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütüldüğü öğrenildi.