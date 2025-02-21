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Güvenlik güçleri suç ve suçluya yönelik başlatılan seferberlikte katettiği yolda yeni başarılar kazanmaya devam ediyor.

Devlet kurumlarına sızarak demokrasiye darbe vurmaya çalışan terör yapılanması Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Çalışam kapsamında bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağlandığı tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

353 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya merkezli 31 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı “KISKAÇ-40” operasyonları ile, FETÖ’nün finansman kaynaklarına darbe vuruldu.

Operasyonlar sonucunda, döner restoran zinciri üzerinden terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 10'u kamu personeli olmak üzere 353 şüpheli yakalandı.

"FETÖ MÜCADELESİNDE GEVŞEMEYE YER YOK"

Operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı metinde şu ifadeler yer aldı:

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.



FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok.



Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

31 İLDE OPERASYON

FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarla şüpheliler yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ HAREKETLİLİĞİ

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği,

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları,

Resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı,

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı,

Gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı,

Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"