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    31 Mart Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 31 Mart Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • İHA
    • 31.03.2022 - 11:19
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    31 Mart Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    eki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 31 Mart Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

    31 MART 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Dolar 14,6620 liradan, euro ise 16,3710 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 14,66 liradan alınan dolar 14,6620 liradan, 16,3690 liradan alınan euro ise 16,3710 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,64 liradan, euro ise 16,34 liradan satılmıştı.


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