31 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün, Türkiye'de 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. 152 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 40 BİNE YAKLAŞTI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 1401 semptomlu hasta belirlendi.

152 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 19 bin 193 kişi sağlığına kavuşurken, 152 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçmiş oldu.