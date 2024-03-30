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31 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız

31 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını bilmeyen vatandaşlar buradan öğrenebilir.